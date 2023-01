Diano Marina: ok della Giunta alla 10a edizione di 'Aromatica', si svolgerà dal 5 al 7 maggio

A maggio tornerà a Diano Marina ‘Aromatica’, l’appuntamento con i profumi e i sapori della Riviera Ligure, che si svolgerà dal 5 al 7, con l’organizzazione del Comune e della ‘Gestioni Municipali Spa’.

Il Comune, come ogni anno, garantirà il supporto amministrativo e burocratico, oltre a concedere gratuitamente alla Gm le aree necessarie all’organizzazione. La società partecipata, invece, si occuperà dell’organizzazione tecnicooperativa e di tutta la gestione amministrativa e contabile dell’evento provvedendo alla presentazione di tutte le richieste necessarie. Il Comune comparteciperà alle spese organizzative, per un totale di 47.580 euro, Iva compresa.

Anche per la decima edizione i destinatari e beneficiari del progetto saranno principalmente i produttori del comprensorio dianese e quelli del Ponente ligure, le aziende rappresentative del territorio, le produzioni tipiche liguri, i presidi slow food, le associazioni di categoria e dei professionisti del settore, bar e ristoranti (che nei loro locali presenteranno bevande, piatti e menù a tema), strutture alberghiere (pacchetti da veicolare fuori regione e all'estero), i commercianti dianesi (vetrine ed allestimenti a tema), istituti scolastici e gli altri sei comuni del Golfo.

Il format della manifestazione, il cui programma è ancora in fase di definizione, prevede tre giornate nel cuore di Diano Marina caratterizzati da:

- ampia area espositiva lungo tutta l’area pedonale;

- area eventi in Piazza Martiri della Libertà con spazi riservati a laboratori, conferenze (padiglione), cooking show e attività più ‘spettacolistiche’ (palco) con un fitto programma di appuntamenti, finalizzato anche alla valorizzazione delle eccellenze locali e con la maggior partecipazione attiva possibile del pubblico;

- spazi centrali riservati ad info point e partner istituzionali;

- area street food con operatori di qualità, con allestimenti e proposte a tema;

- presenza di partner di qualità e di ospiti di caratura nazionale, quanto più possibile attinenti al tema della manifestazione, che possano garantire lustro e visibilità all’evento e, se sostenibile, il coinvolgimento di un ‘super ospite’;

- consegna di premi e riconoscimenti a protagonisti e ambasciatori del territorio;

- iniziative collaterali culturali e di valorizzazione del territorio nelle varie località del comprensorio, soprattutto nell’entroterra;

- iniziative collaterali presso le attività commerciali e nei locali di Diano Marina e del comprensorio (cene ‘a 4 maniì, piatti a tema), anche in collaborazione con le associazioni di categoria.

Sempre in tema di promozione turistica l’Amministrazione ha deciso di partecipare (in UN apposito spazio all’interno di uno stand in compartecipazione con l’Agenzia Regionale per la Promozione Turistica ‘In Liguria’), all’evento fieristico ‘Bit Milano’, in programma dal 12 al 14 febbraio prossimi. Per questo verranno spesi circa 2.500 euro per i rimborsi e per le spese previste.