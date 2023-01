Servizio civile in Croce Rossa a Pontedassio, fino al 10 febbraio si può presentare domanda

Fino al 10 febbraio c'è tempo per presentare la domanda per il servizio civile alla Croce Rossa a Pontedassio. I progetti tra cui scegliere sono tre: oltre al servizio ambulanza, c'è spazio anche per il sociale.

L'impegno è di 25 ore a settimana, per un anno, con un rimborso mensile di 444,30 euro. Il servizio civile è aperto anche a chi studia o lavora. I corsi di formazione saranno tutti svolti nel periodo di servizio: non è necessario essere già in Croce Rossa per far domanda di servizio civile.

Le informazioni dettagliate si possono trovare su pontedassio.cri.it/serviziocivile . Per presentare la domanda domandaonline.serviziocivile.it. Per altre informazioni è possibile contattare il Comitato di Pontedassio via mail a pontedassio@cri.it oppure telefonando e scrivendo al 3341591095.