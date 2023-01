Proseguono i corsi pomeridiani dell’Unitre intemelia, nata nel dicembre del 1985 con la presidenza della professoressa Giannina Borelli.

Il 31 gennaio a Bordighera, in via Cadorna, vi sarà la terza puntata della lezione-pratica di biodanza con il giovane Marco mentre all’inizio di febbraio, mercoledì 1, andrà in scena la 'ripartenza' della lingua inglese (di base) nella sede di Ventimiglia, in via Sottoconvento 84 con la docente Danila Foresti.

Per contatti telefonare al 3383894492 (e.r.).