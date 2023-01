'In quelle tenebre' in esposizione a Bordighera, Loreti (Ucd-Anpi): "Mostra per non dimenticare la Shoah" (Foto e video)

Nella città delle palme, da sabato scorso, si può visitare la mostra “In quelle tenebre” in esposizione nella sede dell'Unione culturale democratica - Anpi di Bordighera, in via Al Mercato n. 8. Tutti i giorni, dalle 17 alle 19, si potranno ammirare pubblicazioni di libri, immagini, audio e video esposti sulla Shoah, in vista del 'Giorno della memoria'.

La mostra, a ingresso libero, è aperta al pubblico tutti i giorni, festivi compresi. “Si può visitare la mostra 'In quelle tenebre: pubblicazioni libri, immagini, audio e video' fino a febbraio per non dimenticare ciò che è stato“ - dice Giorgio Loreti, presidente di Ucd e Anpi Bordighera.

"Lo scopo della mostra è innanzitutto una doverosa partecipazione dell'Anpi e dell'Unione culturale democratica al Giorno della memoria ma anche quello di offrire l'opportunità di avvicinarsi anche a molta letteratura su questo terribile avvenimento che ha cambiato il modo di intendere la storia" - sottolinea Giorgio Loreti - "Mettiamo in evidenza la complessità di questo terribile avvenimento che ha cambiato il modo di interpretare la storia".