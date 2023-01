Cervo, la storia del Festival di Sanremo in mostra al Museo dei Clavesana (Foto)

Si aprirà a Cervo il 28 gennaio al Castello dei Clavesana di Cervo la mostra "La mia canzone – storia del Festival di Sanremo", organizzata dal Museo del Festival in collaborazione con il comune di Cervo. Aperta fino al 26 febbraio, la mostra celebra la tradizione musicale del borgo proprio nel periodo del Festival di Sanremo 2023.

Tra i cimeli esposti, il trofeo del Festival del 2016, diversi dischi d’oro, il mandolino di Renzo Arbore e poi le chitarre autografate di Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Ermal Meta e Roberto Vecchioni, già ospite delle rassegne letterarie di Cervo come autore. Tra le memorabilia non mancherà un omaggio a Milva attraverso un suo abito firmato Gianfranco Ferré, ma ci saranno anche oggetti più recenti come l’abito di Alberta Ferretti indossato da Michelle Hunziker. La mostra sarà inoltre un percorso multimediale alla scoperta della storia del Festival e sarà arricchita dal video che raduna tutti i vincitori del Festival della canzone italiana, dal 1951 al 2022. Un vero Jukebox funzionante, infine, permetterà ai visitatori di scegliere la propria canzone da ascoltare, naturalmente a tema Festival di Sanremo.

"Ci fa molto piacere che il Museo del Festival abbia pensato a Cervo come location dove portare questa mostra" – dice la consigliera comunale con delega alla cultura Annina Elena – "specialmente in un momento significativo come può essere il periodo durante il quale si svolge poco distante da noi il Festival".

La mia canzone – storia del Festival di Sanremo sarà visitabile dal 28 gennaio al 26 febbraio al Castello dei Clavesana di Cervo secondo i seguenti orari di apertura del museo: dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13, dalle 14.30 alle 16.30. Ingresso al museo 3 euro.