73° Festival di Sanremo: un’altra giornata di prove all’Ariston, sul palco anche Madame e Gianluca Grignani (fotogallery)

Fotogallery by Tonino Bonomo

Non si ferma la sfilata di big al teatro Ariston per le prove che scandiscono la marcia di avvicinamento alla ‘prima’ del 73° Festival di Sanremo.

L’obiettivo del nostro Tonino Bonomo ha catturato l’arrivo di Gianluca Grignani e Madame, due dei 28 protagonisti della prossima edizione.

Il punto nevralgico è sempre l’hotel Globo di fronte al quale si radunano tutti i giorni gli instancabili fan alla ricerca dei tradizionali autografi.

Oggi all’Ariston proseguono le prove con Amadeus e tutti i protagonisti al lavoro per allestire lo show più atteso della televisione italiana.

Fotogallery by Tonino Bonomo