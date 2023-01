Sanremo: alla Pascoli Open Day per le future Cl@ssi Prime 3.0 della scuola secondaria

Nel pomeriggio di lunedì 23 gennaio, alla presenza di un nutrito gruppo di futuri/e alunni, genitori e docenti si è tenuto l’Open Day organizzato dall’Istituto Comprensivo Sanremo Levante e da Fondazione Franchi. È stata l'occasione per presentare l’ormai storica offerta formativa per le future Cl@ssi Prime 3.0 della Scuola Secondaria di I Grado “G. Pascoli”, in grado di coniugare le più moderne tecnologie digitali alle tradizionali discipline oggetto di studio.



"È ancora possibile iscriversi online, mediante il LINK sino alle ore 20 del 30 gennaio. - ricordano dall'ente - Con l’occasione, è stata tenuta a battesimo la rinnovata Aula Magna dell’Istituto: efficaci pannelli fonoassorbenti disposti in una accattivante scala di colore e tendaggi adeguati a corredo, impianto microfonico completamente rinnovato con microfoni e mixer professionali, monitor interattivo da 86 pollici per proiezioni e molteplici attività didattiche interattive, oltre a quelle consuete di visione ed ascolto".

"I veri protagonisti sono stati gli studenti e studentesse delle classi terze: alcuni di essi - in rappresentanza di tutte le classi - hanno, infatti, con competenza e disinvoltura mostrato ai loro futuri compagni e a tutti i presenti alcuni dei molti progetti realizzati nell’anno scolastico precedente ed in quello attuale: una presentazione interattiva realizzata con la metodologia della realtà aumentata per illustrare il “contratto di matrimonio”, con tanto di narrazione registrata tramite voce dell’alunna autrice, poi ancora la esplorazione interattiva della pianta tridimensionale di una abitazione sostenibile rispondente a precisa consegna, illustrata da una coppia di alunni. Il tutto realizzato dai ragazzi, in classe e a casa, con i dispositivi mobili in loro possesso ogni giorno ed apps digitali selezionate ed illustrate dai Docenti".



"Come ha ricordato la Dirigente Scolastica, la Dott.ssa Anna Maria Fogliarini, l’intera Scuola Secondaria di I Grado “G. Pascoli” crede fortemente nelle metodologie innovative sempre finalizzate ad un migliore e più stimolante apprendimento da parte degli alunni, affinché non rimangano fini a loro stesse ma costituiscano un vero bagaglio di competenze digitali che studenti e studentesse potranno spendere nel loro percorso di studi, in un futuro inserimento nel mondo del lavoro e, soprattutto, nella vita" - chiosano.