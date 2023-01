Sanremo: saltato il 'Corso fiorito' 2023, anche le agenzie che avevano organizzato i viaggi restano... a piedi

Per il quarto anno consecutivo Sanremo ha dovuto dare forfait per il ‘Corso Fiorito’, il classico weekend con le sfilate dei carri, delle bande e delle majorettes, che fino al 2019 portavano nella città del Festival fino a 50mila persone letteralmente ‘impazzite’ per seguire da vicino il passaggio dei carri.

Dopo l’annullamento in extremis del 2020, quando scattò il lockdown a causa del Covid, altri due anni hanno visto saltare la manifestazione e, quando si pensava che nel 2023 potesse tornare, la scarsa adesione dei comuni e il problema dei carristi ventimigliesi, che allestiscono solitamente 8 dei 12/13 carri in gara, hanno costretto il comune matuziano a rimandare al 2024.

Ma la curiosità ci ha spinto a capire, oltre ai problemi sanremesi per l’assenza del ‘Corso fiorito’, quale è l’appeal della sfilata fuori dalla città matuziana. Esiste infatti un commercio importante di tour operator che, già da mesi pur non sapendo se la manifestazione ci sarebbe stata o meno, offrivano pacchetti per raggiungere Sanremo e vedere la sfilata.

Lo scorso anno, addirittura, si registrò l'arrivo di alcuni pullman che, senza informarsi dell'effettivo svolgimento della manifestazione, si presentarono in piazzale Dapporto, trovato vuoto e ovviamente senza la minima presenza di fiori o carri. Una amara sorpresa della quale ovviamente Sanremo era innocente, visto che era stato ampiamente evidenziato che la sfilata non si sarebbe svolta.

Piemonte e Lombardia le due regioni da dove i tour operator e le agenzie di viaggi della zona organizzano il numero maggiore di pullman per raggiungere Sanremo. Sembra infatti che il business maggiore sia proprio quello del ‘mordi e fuggi’, con partenze a notte fonda (in alcuni casi alle 3 o alle 4) per arrivare in riviera pronti per seguire la sfilata. C’è anche chi propone il pacchetto vacanza con la notte a Sanremo, ma la maggior parte degli operatori turistici preferisce il pullman ‘di giornata’.

I prezzi? Differenti tra loro, probabilmente a seconda del viaggio da intraprendere. Scorrendo le diverse agenzie abbiamo trovato prezzi che variano dai 58 agli 87 euro. Qualche anno fa avevamo scoperto alcune agenzie che ‘furbescamente’ inserivano nel pacchetto l’ingresso alla manifestazione che, notoriamente è gratuito. Una prassi che fortunatamente non abbiamo più notato nelle offerte.

Chissà in quanto avevano già prenotato il viaggio e quanti rimborsi dovranno essere eseguiti dai tour operator. Un vero peccato per tutti, anche per le bar e ristoranti di Sanremo, che nel giorno del ‘Corso fiorito’ incassano ottime cifre, senza dimenticare le seconde case che tornano a riempirsi per un paio di giorni. Ora, purtroppo, il mirino è puntato solo verso il 2024, quando ci si augura che finalmente Sanremo torni… in fiore!