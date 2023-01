Agenzie organizzano viaggi a Sanremo per il 'Corso fiorito' che non c'è: l'assessorato "Dispiace ma non c'era nulla di ufficiale"

“Spiace apprendere che ci siano agenzie di viaggio alle prese con le difficoltà legate all’annullamento dell’evento ma non si comprende come sia possibile che un’agenzia di viaggio venda un pacchetto manifestazione ancora prima della conferma ufficiale dell’evento stesso”.

Interviene in questo modo l’Assessorato al Turismo del Comune di Sanremo, dopo aver appreso dal nostro giornale (QUI) delle diverse agenzie di viaggio del Nord Italia che avevano comunque organizzato i viaggi per il ‘Corso fiorito’. Come sottolineato nel nostro articolo il Comune non aveva mai ufficializzato la manifestazione e non è la prima volta che accade: anche l’anno scorso si era verificato che un’agenzia non si premurò di verificare prima di organizzare i pacchetti.

“Aspettavamo la conferma della partecipazione degli altri comuni per farlo – sottolinea l’Assessorato al Turismo – e non avevamo mai indicato una data e, quella menzionata dalle agenzie, non risulta neppure essere quella inizialmente ipotizzata in via ufficiosa. Sarà nostra premura, invece, comunicare una data certa non appena avremo calendarizzato un evento alternativo dedicato al fiore”.