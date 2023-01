Sanremo: domani open day Scuola Secondaria di I Grado G. Pascoli per gli alunni delle Cl@ssi 3.0

L’Istituto Comprensivo Sanremo Levante e la Fondazione Franchi organizzano, come ogni anno, all’interno del plesso della Scuola Secondaria di I Grado 'G. Pascoli' un Open Day speciale per presentare l’offerta formativa delle Cl@ssi 3.0 per i futuri alunni della Scuola Secondaria di I Grado.

"Tutte le famiglie sono invitate presso la rinnovata Aula Magna di Corso Cavallotti lunedì 23 gennaio, con inizio alle ore 17, per conoscere la metodologia didattica che coniuga le discipline tradizionali di studio con le più moderne tecnologie digitali: monitors interattivi di ultima generazione come lavagne, libri cartacei e digitali, uno zaino più leggero per alunni ed alunne che potranno disporre di un tablet o piccolo notebook ogni giorno - a scuola e a casa, guidati nell’utilizzo dei dispositivi dai Docenti - integrando ed affiancando attività fondamentali quali la lettura e la scrittura con l’intento di favorire anche l’apprendimento di ragazzi e ragazze con Bisogni Educativi Speciali.

Una esperienza frutto del lavoro e della sperimentazione di anni, quella messa a disposizione all’interno dell’Istituto Comprensivo Sanremo Levante (che fa parte del Movimento Avanguardie Educative promosso dall’Istituto Nazionale INDIRE) e della Scuola Secondaria 'G. Pascoli', che consente di far svolgere ad alunni ed alunne attività digitali creative affiancate ad altre di verifica dell’apprendimento sempre con la finalità di educare ad un approccio costruttivo e consapevole nei confronti di Internet, delle applicazioni, dei dispositivi digitali.

Una Scuola del presente che, anche grazie alle linee di finanziamento ministeriali ed europee ed alla progettazione sinergica con la Fondazione Franchi, volge costantemente lo sguardo al futuro facendo tesoro del patrimonio culturale ed educativo del passato".