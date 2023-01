Sanremo: Amadeus è arrivato all'hotel Globo, ora il Festival è più vicino. Domani la registrazione dello spot (Foto)

Pronti, Sanremo? Via! Anche se ieri pomeriggio si sono già svolte le prime prove in teatro per l’attesissima Giorgia, l’arrivo di Amadeus nella città dei fiori funge letteralmente da semaforo di partenza per la kermesse canora matuziana, che si svolge a febbraio.

Il Direttore Artistico e presentatore della manifestazione è dettata dalla registrazione, fissata per domani mattina e pomeriggio, dell’ultimo spot di promozione del Festival, insieme a Gianni Morandi (atteso nelle prossime ore). Come sempre Amadeus è arrivato all’hotel Globo che, ormai da anni è l’hotel dove alloggiano tutti i big del Festival, compreso lo stesso presentatore.

Accolto dallo staff è arrivato intorno a mezzogiorno e, nel pomeriggio farà una prima visita al teatro Ariston che è ormai allestito e pronto per le prove che inizieranno ufficialmente nei prossimi giorni. Domani, invece, tra il centro e la ciclabile, Amadeus registrerà con Morandi il suo ‘arrivo’ di corsa nella città dei fiori, per gli spot pubblicitari che andranno in onda nei prossimi giorni.

(Le foto all'arrivo all'hotel Globo sono di Tonino Bonomo)