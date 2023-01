Bordighera, "Canta e balla che ti passa" va in scena al San Marco (Foto)

Domani dalle 20:30 si terrà "Canta e balla che ti passa" al San Marco di Bordighera con la direzione artistica di Dany Animation staff.

I partecipanti potranno essere i veri protagonisti della sera divertendosi a ritmo di musica. Il locale offre una vasta scelta tra pizzeria gourmet e ristorante e, inoltre, vi è anche la possibilità di consumare un drink dopo cena.

Sabato, invece, si potrà tentare la fortuna al Mediterranèe Cucina & Mare di Sanremo, evento in collaborazione con Dany Animation staff. Durante una serata di musica e fortuna i protagonisti della cena potranno vincere ricchi premi, come un casco Momo design, una cena romantica e non solo, in base ad un'estrazione numerica. Appuntamento dalle 20.30 presso il ristorante di via Anselmi 6 a Sanremo.