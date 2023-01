Bordighera: nuovo corso per Volontari alla Croce Rossa, la presentazione il prossimo 30 gennaio

Il Comitato della Croce Rossa di Bordighera organizza un corso di accesso per Volontari. Sarà presentato il prossimo 30 gennaio nella sede di via Aurelia, nell’area ospedaliera.

Il Volontario è il cuore pulsante dell'associazione: offre il suo sostegno alla comunità e alle persone in stato di vulnerabilità con soluzioni concrete per rispondere in modo efficace ai loro bisogni.

“Unisciti a noi – sottolinea il Comitato Cri di Bordighera - e dai il tuo contributo per migliorare il futuro di tutti: sarai anche tu la nostra forza. Oggi siamo un esercito di 150.000 persone, vieni con noi”.

per informazioni ci si può rivolgere al numero 0184252525 o alla mail bordighera.formazione@liguria.cri.it.