Bordighera: Punto di Primo Soccorso al Saint Charles, interrogazione di Ioculano sulla chiusura notturna

Il Consigliere regionale Enrico Ioculano (Pd-Articolo Uno) ha presentato oggi un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta se Asl 1 intende chiudere il PPI di Bordighera nelle ore notturne e indirizzare le ambulanze verso altri ospedali.

Il consigliere ha rilevato che la situazione relativa all’arrivo di ambulanze presso il PPI di Bordighera non è chiara: in alcune comunicazioni interne di Asl1 si indica un generale divieto di sosta a Bordighera, mentre in altre di deroga per i casi in codice verde e bianco.

L’Assessore alla sanità Angelo Gratarola ha spiegato che l’operatività H24 rimarrà fino a quando il privato, che poi gestirà la struttura pubblica, lo trasformerà in pronto soccorso, nell’ottica di un rafforzamento dell’emergenza nel ponente. L’Assessore ha rilevato che, visti i flussi attuali delle emergenze fra i poli di Sanremo e Imperia, il servizio di Bordighera serve a sgravare la situazione del ponente.

Lo stesso Ioculano ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta se, rispetto alla previsione iniziale, ci sarà una variazione dei costi di spesa corrente della Casa di Comunità di Taggia. Il consigliere ha ricordato che nell’imperiese era stato individuato anche il Comune di Taggia come sede di una delle Case di Comunità, che sarebbe sorta in locali di proprietà RFI, ma, dopo il rifiuto di RFI, ASL 1 e gli altri enti preposti hanno optato per la Caserma Revelli.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha risposto che la Regione sta ancora discutendo con RFI per mantenere la collocazione iniziale, cioè quella di Taggia, e soltanto in subordine occorrerà verificare un'alternativa.