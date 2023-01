A febbraio tornerà la Fiera della Candelora di San Bartolomeo al Mare: aggiunto anche il sabato

Confermata la Fiera della Candelora, attesissimo appuntamento che da più di trecento anni è fissato a San Bartolomeo al Mare per il 2 e il 3 febbraio. Quest’anno viene aggiunta la data di sabato 4 febbraio per un fine settimana dedicato alla tradizione.



"Tante conferme ma anche alcune gustose novità tra gli espositori della Piazza dei sapori (Piazza Magnolie) così come per le aree dell’uliveto e di Piazza della Rovere. Come ogni anno saranno numerosi i commercianti ambulanti sistemati per le vie del paese: per questo motivo saranno chiuse al traffico via al Santuario, via Ischia, viale Europa, largo Gallinara, via della Repubblica, largo Giardini, via Corsica e via Marconi. - spiegano gli organizzatori - Le attività commerciali legate alla 22° edizione di Arti & Sapori della Rovere, iniziativa collegata alla Fiera, si svolgeranno in piazza Magnolie (dove saranno presenti gli espositori dei generi alimentari), nell’Uliveto della Rovere (area hobbisti, piante e animali), in Piazza Aurora (zona street food e djset al venerdì sera) e sul sagrato del Santuario di Nostra Signora della Rovere (artigiani)".



“Come da regolamento da noi modificato alcuni anni fa – spiega il Sindaco Valerio Urso - abbiamo deciso di aggiungere alla Fiera il giorno di sabato, per consentire ai visitatori di poter visitare l'evento anche al sabato e agli espositori un maggiore riscontro che si rifletterà positivamente anche sul paese. La Fiera della Candelora è un evento sempre molto importante non solo per l’aspetto religioso ma anche per il riflesso economico e commerciale. Questa decisione conferma una volta di più l’attenzione della Amministrazione comunale rispetto alle esigenze del settore commerciale e produttivo, soprattutto in questo momento di ripartenza. Confidiamo nel migliore successo di questa iniziativa, affinché sia un ulteriore momento di ritorno alla normalità”.



Non mancheranno come ogni anno le attività collaterali che coinvolgeranno il pubblico presso il cortile delle scuole elementari, dove sarà presente l’associazione Val di Treu, con i laboratori didattici “Guarda, prova, impara”, il Museo di Diano Marina e la LILT (Lega italiana per la lotta contro i tumori - Associazione provinciale Imperia-Sanremo). Nel vicino uliveto invece l’asinello Margherita darà il benvenuto a grandi e piccini mentre i cavalli de Gli Amici del Cavallo saranno i protagonisti del consueto battesimo della sella insieme ai visitatori della fiera. In piazza Magnolie, area dei sapori, sarà presente anche il Lions Club di Imperia con la sua attività di screening sul diabete.



In occasione della Festa sono previste le seguenti funzioni religiose presso il Santuario Mariano Diocesano di Nostra Signora della Rovere:



Da martedì 24 gennaio a mercoledì 1 febbraio (Novena)

- ogni sera alle ore 16:00: Esposizione, S. Rosario e Benedizione;

- ogni sera alle ore 17:00: S. Messa



Domenica 29 gennaio

Ore 9:30: S. Messa

Ore 11:00: S. Messa (in latino)

Ore 15:30: S. Rosario e Processione

Ore 17:00: S. Messa



Mercoledì 1 febbraio

Ore 17:00: S. Messa con benedizione delle candele



Giovedì 2 febbraio (giorno della Festa)

Ore 8:00: S. Messa (in latino)

Ore 9:00: S. Messa

Ore 10:00: S. Messa

Ore 11:30: S. Messa (in latino)

Ore 15:30: S. Messa

Ore 17:00: S. Messa



Venerdì 3 febbraio (a tutte le S. Messe benedizione della gola)

Ore 8:00: S. Messa (in latino)

Ore 9:00: S. Messa

Ore 10:00: S. Messa

Ore 11:30: S. Messa (in latino)

Ore 15:30: S. Messa

Ore 17:00: S. Messa



Sabato 4 febbraio

Ore 17:00: S. Messa a suffragio di tutti i devoti defunti e di tutti i parenti dei fedeli del Santuario.