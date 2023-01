Sanremo: il vento fa volare lamiere in via Armea, i residenti "Chiediamo maggiori controlli nei cantieri" (Foto)

Il vento forte fa staccare alcune lamiere da un cantiere e i pezzi finiscono in via Armea, creando pericolo a chi transita. E’ accaduto ieri pomeriggio e i residenti, preoccupati per l’accaduto, hanno chiesto l’intervento della Polizia Municipale.

I residenti hanno colto l’occasione per chiedere, a chi svolge lavori e ha dei cantieri in Valle Armea, di rispettare le regole della sicurezza, della regolarità edilizia, del rumore e delle polveri. “In questa zona – dicono - c'è anche chi ci abita e vive con bimbi e anziani. Chiediamo agli uffici competenti di Comune e Provincia di fare rispettare le regole e fare tutte le verifiche necessarie perché di baracche, impianti vetusti, cantieri polverosi e sporchi disordinati e abusi vari, ce ne sono già abbastanza”.