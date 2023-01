Bordighera: possibile mareggiata e maltempo, ordinanza del sindaco per porto e spiagge

Dalle ore 14 di oggi, martedì 17 gennaio scatterà la chiusura del porto per maltempo. L'ha disposto il sindaco Vittorio Ingenito, in base ad una nota ricevuta dalla Delegazione di Spiaggia della Guardia Costiera, circa l'evoluzione della situazione meteorologica. L'ordinanza del primo cittadino avrà valore per 24 ore, fino alle ore 14 di mercoledì 18 gennaio.



"Viene ordinato: il divieto di transito veicolare e pedonale al molo di sovraflutto del bacino portuale, a partire dalla sua radice; il divieto di transito pedonale al camminamento sopraelevato al molo di sopraflusso del bacino portuale; il divieto di transito pedonale al porto del cosiddetto "Camin du Pipu"; l'interdizione del "Pontile galleggiante F" situato sul molo di sopraflutto, all'imboccatura del porto; il divieto di sosta e di transito veicolare e pedonale su tutto il lungomare Argentina che verrà transennato, integrato da apposita segnaletica verticale, in tutte le vie di accesso; il divieto di utilizzo delle attività presenti sul lungomare".

"Inoltre diffida gli stabilimenti balneari: a provvedere immediatamente allo sgombero delle strutture provvisorie site sulla spiaggia, se non adeguatamente assicurate, e a spostare in zone idonee eventuali mezzi meccanici in sosta sul litorale; a mettere in sicurezza ogni struttura ed oggetto in modo tale da non recare danno a persone o strutture in caso di vento forte e mareggiata; a porre in essere ogni attività volta a garantire l'incolumità fisica di avventori ed addetti".