Ventimiglia: consegnate nel weekend dell'Epifania dal Lions Club le tessere per le famiglie bisognone

Seguendo una tradizione ormai consolidata da alcuni anni, il Lions Club di Ventimiglia trova nella società di distribuzione Conad la piena collaborazione per organizzare 'tessere acquisto' da distribuire a famiglie con particolari situazioni economiche.

Il Lions Club ha sovvenzionato, in occasione della Epifania, tessere da 50 euro a cui Conad aggiunge il 10% a suo carico come gratuità supplementare. La scelta del Lions Club a favore di Conad è dovuta alla presenza di numerosi prodotti della filiera alimentare italiana. Le tessere sono spendibili nei punti vendita di Ventimiglia e, per decisione concordata, non possono essere impiegate per acquisto di prodotti alcolici.

Il 5 gennaio scorso, il Presidente del Lions Club Liria Aprosio coadiuvata dai soci Fiorenzo Massa ed Erika De Maria, hanno raccolto e vagliato le situazioni segnalate e, alla presenza del Direttore Alberto Pitzeri, hanno ritirato le tessere che sono state distribuite alle famiglie con la massima riservatezza.