Sanremo, ripristinata la doppia corsia in via della Repubblica: nuova viabilità alla rotonda di San Martino (Foto)

È stata ristabilita questa mattina, come richiesto dall’Amministrazione comunale, la doppia corsia al fondo di via della Repubblica, in prossimità della nuova rotonda di San Martino. La modifica, resa possibile dal disallestimento delle barriere nell’area precedentemente interdetta, è stata oggetto di un sopralluogo a cui hanno preso parte l’assessore ai lavori pubblici e all’urbanistica Massimo Donzella, il comandante della polizia locale Fulvio Asconio, il dirigente dei lavori pubblici Giambattista Miceli, il direttore dei lavori architetto Andrea Borro, il Rup architetto Anna Ricci, la ditta Masala, gli uffici comunali e Portosole.

Grazie alla rimozione dei cordoli sul lato ponente, è stato possibile destinare alla fine di via della Repubblica una corsia come accesso alla rotonda e una seconda dedicata all’immissione di corso Cavallotti in direzione centro. È stata inoltre tracciata la nuova segnaletica orizzontale per la divisione delle corsie e le precedenze. Questa nuova soluzione tecnica sarà ora sottoposta a una settimana di sperimentazione per monitorarne gli effetti e valutarne i benefici sulla viabilità.

Il sopralluogo ha comunque confermato un quadro positivo dell’avanzamento complessivo dei lavori, la cui conclusione è prevista nel mese di luglio. Nel corso dell’intervento sono state eseguite opere significative anche sulle tubazioni, con il coinvolgimento di Rivieracqua, per un’attività durata circa quindici giorni che ha rappresentato un passaggio importante nel più ampio progetto di riqualificazione dell’intera area.

“Questa modifica, stabilita dopo il periodo di sperimentazione della nuova viabilità, permetterà di rendere più fluido il traffico – dichiara l’assessore Massimo Donzella –. Lo scopo dell’opera è infatti quello di migliorare i flussi in uno snodo importante per la città, legato anche allo svincolo dell’Aurelia Bis, aumentando la sicurezza stradale e la scorrevolezza del traffico”.

L’intervento, oltre alla nuova rotatoria, prevede anche una complessiva riqualificazione urbana con il rifacimento dei marciapiedi, una nuova illuminazione, attraversamenti pedonali e la conferma di diverse aree verdi. In quest’ottica è prevista la realizzazione di un’isola verde all’intersezione con corso Cavallotti, oltre alla tutela e valorizzazione di ulteriori spazi verdi lungo la direttrice verso il centro di Sanremo.