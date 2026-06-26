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Attualità | 26 giugno 2026, 13:40

Sanremo, inizia il corso di formazione di lingua francese per i dipendenti del Comune

L'iniziativa, promossa dal Segretario Generale Monica Di Marco, punta a rafforzare le competenze linguistiche del personale nell'ambito del percorso di formazione dell'ente.

Sanremo, inizia il corso di formazione di lingua francese per i dipendenti del Comune

Nei giorni scorsi ha preso il via il corso di formazione di lingua francese organizzato dal Comune di Sanremo e rivolto ai propri dipendenti.

L'iniziativa, voluta dal Segretario Generale Monica Di Marco, nasce con l'obiettivo di potenziare le competenze linguistiche del personale interno, offrendo un servizio sempre più qualificato e al passo con le dinamiche internazionali.

Le lezioni sono tenute dalla professoressa Maria Cristina Soma e si concentrano sulla comunicazione attiva, sull'ospitalità e sulla conversazione, con un percorso formativo finalizzato a rafforzare le capacità linguistiche dei partecipanti.

Il corso si inserisce all'interno del più ampio percorso di formazione intrapreso dal Comune di Sanremo, volto all'aggiornamento e alla crescita professionale del personale dell'ente.

Redazione

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