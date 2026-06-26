Ventimiglia, nuovo presidio per la polizia di frontiera a Ponte San Ludovico (Foto e video)

Nuovo presidio per la polizia di frontiera a Ponte San Ludovico a Ventimiglia. La sottoscrizione del verbale di consegna è avvenuta oggi presso la nuova struttura prefabbricata destinata alle attività operative della polizia di frontiera, realizzata nell’ambito del più ampio intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dell’area eseguito da Anas, alla presenza del viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi, del senatore Gianni Berrino, dell'assessore regionale Alessandro Piana, dei consiglieri regionali Armando Biasi ed Enrico Ioculano, del sindaco Flavio Di Muro, dei consiglieri comunali Roberto Parodi e Alessandro Leuzzi, del responsabile dell'Area Gestione Rete della Struttura Territoriale Liguria di Anas Salvatore Frasca, del dirigente della polizia di frontiera di Ventimiglia il vicequestore Martino Giorgio Santacroce, della polizia di frontiera, della polizia di Stato, dei carabinieri, della guardia costiera, della guardia di finanza, della polizia locale, del vescovo della diocesi Ventimiglia-Sanremo Antonio Suetta, che ha benedetto la struttura.

La nuova struttura, realizzata nella zona di confine di Ponte San Ludovico, consentirà alla polizia di frontiera di disporre di uno spazio adeguatamente attrezzato per lo svolgimento delle attività di presidio, controllo dei veicoli in transito e tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. L’opera si inserisce nel più articolato programma di interventi che Anas sta realizzando nel comune di Ventimiglia per un investimento complessivo di 12 milioni di euro, finalizzato alla riqualificazione infrastrutturale e al miglioramento della sicurezza stradale in corrispondenza del confine tra Italia e Francia. In particolare, 1,3 milioni di euro sono stati destinati al recupero e alla riqualificazione del piazzale di San Ludovico, con la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione, aree verdi, spazi dedicati alla fermata dei bus turistici, percorsi pedonali e opere di sistemazione urbana finalizzate a restituire decoro, funzionalità e sicurezza a uno dei principali varchi internazionali del Paese.

La struttura, realizzata con un investimento di 75mila euro, è costituita da un prefabbricato ad uso ufficio completo di servizi, impianti tecnologici, climatizzazione e rete dati, oltre a una tensostruttura esterna e ad aree pertinenziali sistemate e attrezzate.