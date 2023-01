Sanremo: 20 giorni al Festival, venerdì prossimo scattano i divieti. Fino a febbraio non si transita in piazza Colombo

A Sanremo il Festival è praticamente già iniziato e lo si vive già nel pieno centro della città, dove da giorni è iniziato l’allestimento del palco in piazza Colombo. Mancano ancora 20 giorni all’inizio della kermesse canora ma, vista l’importanza dell’edizione di quest’anno si lavora già alacremente per allestire le diverse location.

E’, per fare questo, servono diverse ordinanze per consentire di presentare Sanremo al meglio, in quella che è la settimana più importante dell’anno. Sono state pubblicate in queste ore, quelle relative al divieto di transito e di sosta in piazza Colombo, corso Garibaldi e via Pallavicino in occasione del Festival della Canzone Italiana.

Per quanto riguarda piazza Colombo, il divieto di transito e di sosta entrerà in vigore dalle 8 di venerdì prossimo e andrà avanti fino alle 24 del 13 febbraio per garantire il montaggio e lo smontaggio delle strutture degli eventi collaterali. Piazza Colombo in direzione mare e via Asquasciati saranno transitabili scendendo da via San Francesco.

Per quanto concerne corso Garibaldi, dalle 8 di venerdì prossimo e fino alle 24 del 13 febbraio, la circolazione stradale è disciplinata in questo modo: saranno sospese le deroghe al divieto di transito alle categorie di veicoli superiori a 3,5 tonnellate (esclusi veicoli di soccorsi, polizia, emergenza e veicoli adibiti al montaggio delle strutture).

Dall’intersezione con via XX Settembre a quella con piazza Colombo, sarà vieta il transito e la sosta a tutte le categorie dei veicoli (i veicoli in sosta al Palafiori potranno utilizzare l’uscita di via Volta). In via Manzoni è previsto il divieto di svolta a destra verso corso Garibaldi. In via Pallavicino (lato ponente dal civico 31 al parcometro in prossimità del civico 25-23), esclusa area riservata alla sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide, divieto di sosta a tutte le categorie dei veicoli.

Nei prossimi giorni sarà predisposto un quadro complessivo dei provvedimenti per il momento clou degli appuntamenti festivalieri.

(Sotto le ordinanze)