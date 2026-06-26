Bordighera, centrata una vincita da oltre 23mila euro al Lotto

Esulta Bordighera grazie all'ultimo concorso del Lotto, con la dea bendata che ha fatto tappa nella città delle palme.

Nel concorso di giovedì 25 giugno, sono stati vinti ben 23.750 euro. La giocata fortunata è stata realizzata presso l'esercizio commerciale situato in via Vittorio Emanuele II, nel cuore della città delle palme in provincia di Imperia. Il fortunato giocatore ha centrato l'importante somma grazie a una combinazione di tre ambi e un terno.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi in tutta Italia per un totale di 3,78 milioni di euro, portando il bottino complessivo distribuito dall'inizio del 2026 a oltre 615 milioni di euro. Ora a Bordighera è caccia al fortunato vincitore.