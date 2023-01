Quanto costa il Festival di Sanremo a bordo della Costa Smeralda? Grande attesa per Salmo, Fedez e Guè

Pochi giorni al Festival di Sanremo e ancora qualche posto disponibile sulla Costa Smeralda. La maestosa nave da crociera quest'anno sarà in rada con una programmazione unica ed esclusiva in linea con la kermesse canora.

A bordo della nave si esibiranno Salmo, Fedez, Takagi & Ketra e Guè. Un parterre di nomi di spicco nel panorama musicale per accompagnare i croceristi. Oltre a loro a bordo ci saranno anche volti del mondo dello spettacolo, uno su tutti Angelo Pintus e poi lo chef Bruno Barbieri e il maestro pasticciere Iginio Massari.

La vendita dei biglietti è iniziata a metà dicembre. Le richieste non mancano e sono stati resi noti alcuni dei particolari di questa crociera a partire dai pacchetti esperienziali e quindi dai prezzi. Si va da 489 euro fino a 1299 euro a persona e bisogna essere membri Costa Club. Una differenza di prezzo dettata dalla tipologia di esperienza che si vorrà vivere. La nave si muoverà principalmente tra Savona e Sanremo con alcuni passaggi davanti alla vicina Villefranche in Costa Azzurra. Per i viaggiatori sarà possibile scendere a terra e visitare la città e il territorio, con una escursione già inclusa. Oltre al servizio all'inclusive con pensione completa e bevande illimitate. In più non mancheranno i collegamenti con il Teatro Ariston e la possibilità di vedere trasmesse le serate della kermesse canora.

La differenza di prezzo la faranno le diverse esperienze a bordo. Ad esempio, con il pacchetto meno caro, si potranno incontrare il maestro Massari e lo chef Fumagalli, così come assistere all'apertura del Festival con Salmo il 7 febbraio e vedere lo show con Pintus. Il pacchetto intermedio da 869 euro a persona, offre già qualcosa in più con la possibilità di assistere alle performance dei cantanti a bordo, i workshop insieme a Massari e la possibilità di incontrare anche lo chef Bruno Barbieri, arrivando poi alla finale con Salmo che aprirà la serata. Con il pacchetto più caro, i giorni della crociera passano da 5 a 9 ed offrono una esperienza esclusiva e a 360 gradi nel clima festivaliero. Infatti, come scritto sul sito di Costa sarà possibile godere di tutto il parterre dei vip in prima fila.