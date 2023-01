Bordighera: allargamento di via Sapergo, affidato incarico per la progettazione

Il Comune di Bordighera ha affidato l’incarico per la progettazione dell’allargamento di un tratto di circa 35 metri di via Sapergo, nei pressi del condominio Le Ginestre. Viene così dato seguito alla delibera del 14 dicembre 2022 con cui la Giunta ha approvato lo studio di fattibilità tecnico - economica.





Il quadro economico, pari a euro 112.000, è già stato finanziato. “Procede l’iter per intervenire su una strada di valore strategico, che collega l’area del casello autostradale con piani di Borghetto e la zona ovest della città" - dichiara l’amministrazione - Il nostro obiettivo, da inizio mandato, è migliorare la rete viaria per garantire più sicurezza ad automobilisti e pedoni; l’allargamento di via Sapergo va proprio in questa direzione, così come il potenziamento dell’Illuminazione in via Pasteur, la posa della nuova illuminazione in via Iride, la rotatoria che sarà realizzata in Arziglia presso via Cornice dei Due Golfi, la ripresa del piano asfalti. Tutti progetti in divenire, che si aggiungono a quanto già realizzato".