Ventimiglia, spaccano i finestrini dell'auto con una pietra: il furto davanti al gattile (Foto)

Spaccano i finestrini dell’auto con una pietra enorme per rubare all’interno della vettura. E’ successo questa mattina all’alba, in località Peglia, a Ventimiglia ad una volontaria del gattile, che si è ritrovata così la macchina distrutta.

Il furto si è svolto in pochi minuti mentre la volontaria si trovava dentro alla struttura che si prende cura dei gatti randagi. “La macchina era chiusa davanti alla porta della mia associazione gattile di Ventimiglia. Ero scesa velocemente solo per prendere un sacchetto all’interno della struttura. Dovendo fare un passaggio veloce avevo lasciato lo zaino ai piedi del sedile e in meno di cinque minuti è successo il fatto. Ho sentito un forte botto, sono subito corsa verso la macchina, che era a 10 metri da me, anche se la porta dell’entrata era chiusa, e mi sono trovata la macchina distrutta” - racconta la proprietaria dell’auto L. V.

Un episodio sconcertante che, raccontato sui social, ha suscitato rabbia e paura tra i cittadini.