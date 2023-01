Scontro tra due scooter, oggi pomeriggio in corso Orazio Raimondo, a ridosso di via Roma e vicino allo Zampillo. Per cause ancora in via d’accertamento si sono scontrati due scooter.

Ad avere la peggio il conducente di uno dei due mezzi a due ruote, un 20enne che è stato soccorso dal personale medico del 118 e da un’ambulanza che l’ha portato in ospedale.

L'incidente è stato rilevato dalla Polizia Municipale e, per consentire i soccorsi il traffico ha subito lievi rallentamenti.