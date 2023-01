Maltempo sul Ponente: il vento la fa da padrone con raffiche fino a 95 km/h, netto calo delle temperature (Foto)

Come anticipato ieri dall’Arpal è il vento a farla da padrone in questa giornata di maltempo sulla nostra provincia. Con una perturbazione che sta investendo in particolare il Sud-Est della Francia e le sue catene montuose, a margine il vento è particolarmente forte.

Al momento il picco massimo si è registrato a Ventimiglia, questa mattina alle 8.50 con una forza pari a 95,76 km/h. E’ seguita da Imperia con 83,16 km/h, Sanremo con 63,72 km/h, Diano Marina 39,61 km/h e Cipressa con 23,24 km/h. Vento anche nell’entroterra ma con forza e raffiche inferiori.

Mare in aumento con l’unico riferimento che abbiamo riferito a Capo Mele, al confine tra le province di Imperia e Savona, con una altezza d’onda pari a 3,5 metri. Onde alte anche nella nostra provincia anche se, per fortuna, al momento non vengono segnalati danni, né sulla costa e nemmeno a installazioni di vario genere.

Pescatori e porti in genere hanno ovviamente rinforzato gli ormeggi ma, anche le Guardie Costiere della provincia (che stanno monitorando con attenzione la situazione) non segnalano al momento problemi.

Le temperature sono ulteriormente calate, con le minime di questa notte che hanno visto -4,5 ai 1.800 metri di Poggio Fearza, -2,7 a Col di Nava, -1,1 a Pigna, -0,9 a Verdeggia e le altre sopra lo zero: Pieve di Teco 0,2, Apricale 0,6, Rocchetta Nervina 1,3, Triora e Montalto Carpasio 1,8, Borgomaro 2, Bajardo ed Airole 2,7, Pornassio 3,4, Dolcedo e Dolceacqua 3,6, Seborga 4,4, Pontedassio 5,2, Diano Marina 6,6, Ventimiglia 7, Cipressa 7,8, Imperia 8,9 e Sanremo 9,6.

Tra le massime l’unica sotto zero è Poggio Fearza con 0,7, seguita da Pigna 1,5, Gouta 2, Colle d’Oggia 4, Bajardo 4,7, Verdeggia 5,1, Triora 5,8, Col di Nava 6 e via via le altre fino ad arrivare alla costa dove troviamo: Imperia con 11,8, Sanremo e Ventimiglia 12,1 e Diano Marina 12,5.

Per le prossime ore alcune piogge dovrebbero interessare solo il resto della regione, con qualche lievissima e sparsa precipitazione nella nostra. Il vento si attenuerà in serata mentre il mare sarà in aumento fino ad agitato, localmente molto agitato. Mareggiate di libeccio, localmente intense.

Domani attenzione all’ulteriore calo delle temperature e ancora vento. Le precipitazioni interesseranno il Centro-Levante regionale con l’abbassamento della quota neve tra 800 e 900 metri. I venti di domani, da Sud-Ovest, arriveranno a 50-60 km/h, con mare agitato e mareggiate diffuse per onda lunga di libeccio, in aumento in serata.

(Foto di Tonino Bonomo)