Ventimiglia: fino al 12 marzo divieto di vendita per alcolici e superalcolici durante la notte

E’ stato confermato, fino al 12 marzo prossimo, su tutto il territorio comunale di Ventimiglia, il divieto di vendere al dettaglio e per l’asporto, bevande alcoliche e superalcoliche la sera.

L’orario fissato dall’ordinanza va dalle 22 alle 8 del mattino e rientra nei dispositivi adottati per evitare che in città possano circolare persone ubriache come, purtroppo, capita spesso. Il divieto riguarda tutti gli esercizi commerciali del settore alimentare, compresi i distributori automatici.

L’unica pratica esclusa è quella della vendita delle bevande con la consegna. I titolari delle attività dovranno coprire o comunque rendere inaccessibili, nelle fasce orarie di divieto, gli scaffali e gli spazi in cui le bevande alcoliche e superalcoliche sono esposte.