Giornata mondiale della pizza, immancabile nei freezer italiani la margherita (Foto)

È il cibo popolare per eccellenza, tipico della tradizione gastronomica Made in Italy, in cima alle preferenze culinarie degli italiani. Tra rotonde e alla pala, farcite e semplici, extralarge e al trancio, la pizza è un piatto che mette tutti d’accordo anche nella sua versione sottozero, tanto che 8 italiani su 10 (85,7%) scelgono di portarla in tavola. È quanto emerge da una ricerca commissionata da Findus - azienda leader nel settore dei surgelati - ad AstraRicerche, in occasione del lancio delle nuova gamma di pizze firmate Carletto, La Margherita, La Diavola e La Rossa al Trancio, presentata in occasione della Giornata Mondiale della Pizza.

Ideale da preparare al forno per una cena in casa in famiglia o con gli amici, la pizza surgelata si rivela un appuntamento fisso per il 55,6% degli italiani che dichiara di consumarla spesso, con il 27% delle famiglie con bambini che la consumano in media una volta a settimana. Un apprezzamento confermato dai dati di consumo, tanto che nel 2021 sono state consumate oltre 60.000 tonnellate di pizze e pizzette surgelate.

I gusti preferiti? Non ci sono dubbi, stravince la Margherita, preferita dal 59,2% degli italiani. Secondo posto per la Diavola (23,5%), scelta maggiormente dagli uomini (29%) rispetto alle donne (18%), in una fascia d’età compresa tra i 25 e i 34 anni e consumata più nel Triveneto (30%) rispetto a Sud e Isole (18%). Sul terzo posto del podio si attesta la Quattro Formaggi (22.8%), preferita dalle donne (25%, over 50) e più diffusa nel Nord Italia. Strizzando l’occhio agli altri gusti più amati, Capricciosa e Quattro Stagioni riscuotono maggiori consensi tra gli over 50, dove l’apprezzamento supera il 20%. Il settimo posto, invece, è occupato dalla Focaccia (15%), ideale da servire in tavola per accompagnare un piatto di salumi.

Se guardiamo invece al “Perfect match” per la pizza surgelata, il 38,7% degli italiani abbinerebbe patatine fritte, sempre gradite a grandi e piccini. Il 25,4% degli intervistati opterebbe per delle crocchette di patate, mentre il 23,9% sceglierebbe invece il supplì, sfizio che piace molto al 65% degli italiani nel basso Centro Italia e che riesce a conquistare anche i gusti di 4 italiani su 10 nel resto d’Italia.

Pizza e snack surgelati come crocchette, supplì, panzerottini, mozzarelline panate, si rivelano ingredienti perfetti per serate a casa in compagnia, tanto che per il 27.5% degli italiani organizzarle è un appuntamento fisso e settimanale. Il 57.7% degli italiani si organizza di tanto in tanto mentre solo il 14.9% del campione dichiara di non organizzarne mai ma la metà sarebbe curioso di provare (7.4%). L’occasione perfetta per consumare questa tipologia di prodotti surgelati? Per il 44.4% una cena divertente e veloce in famiglia; per il 21% un aperitivo improvvisato con amici; per il 17.4% davanti alla tv solo o in compagnia; per il 16.7% per una festa in casa.

La ricerca Findus/AstraRicerche indaga anche le principali ragioni di consumo di snack surgelati a casa. A spingere i consumi la pandemia (che ha inciso per il 24.4%), ma anche per la convenienza e per il risparmio (21%), perché si preferiscono cene e aperitivi in casa (20.7%), o perché si opta per la comodità (17.8%).

