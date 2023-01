Vallecrosia: i ragazzi della comunità semiresidenziale ‘Nuove Rotte’ in trasferta a Torino per le giornate mondiali di Spiritualità Salesiana (video)

Nella giornata di ieri, 14 gennaio 2023, 9 dei ragazzi della comunità semiresidenziale ‘Nuove Rotte’, animata dall'Associazione Grazie don Bosco APS all'interno dell'opera Salesiana di Vallecrosia, si sono recati a Torino, presso la casa madre dei Salesiani di Don Bosco.



“In occasione delle giornate mondiali di Spiritualità Salesiana – si spiega nel comunicato -, infatti, gli organizzatori hanno invitato gli educatori e i ragazzi per testimoniare ciò che stanno realizzando in questo territorio. L'equipe affiancata dai maestri Diandra De Franco e Vincenzo Rotondaro ha deciso così di raccontare il loro progetto, ma di dare soprattutto voce ai ragazzi che si sono espressi con il linguaggio universale della musica. Hanno così colpito ed entusiasmato gli oltre 300 partecipanti alla manifestazione provenienti da tutto il mondo con 3 repliche dei loro brani. Tutto questo è stato anche possibile grazie alla donazione del Centro Le Cinque Torri che ha compreso e aiutato l'associazione Grazie Don Bosco per la riuscita di questa uscita.

Oltre a questo momento i ragazzi, inseriti dai servizi sociali locali presso il centro, al fine di garantire loro un ambiente educativo e familiare idoneo aiutando le famiglie di origine a sviluppare le adeguate competenze genitoriali, hanno potuto conoscere meglio la storia di don Bosco e visitare i luoghi con la guida esperta di Don Karim Madjidi direttore dell'opera di Vallecrosia che ha accompagnato i ragazzi.

Una buona occasione per l'estremo ponente ligure di far conoscere i propri giovani e i propri progetti innovativi che gli rendono onore, a questo punto, a livello internazionale. Bravi Ragazzi e grazie agli operatori!!!”.



Il video dell'esibizione: