Ventimiglia: il Presidente Toti sulle prossime elezioni "Mi auguro che il centrodestra trovi un candidato autorevole" (Video)

“Vedremo chi a Ventimiglia ha intenzione di assumersi l’incarico di guidare la città. Ci auguriamo che possa terminare un commissariamento che, ovviamente, interrompe i programmi amministrativi. Mi auguro che il centrodestra possa esprimere un candidato forte ed autorevole”.

Lo ha detto il Presidente della Regione, Giovanni Toti, commentando le candidature per le prossime elezioni Amministrative di Ventimiglia. “Parliamo di una città molto importante – prosegue - non dimenticando il nuovo porto, la rigenerazione del centro storico, la vicinanza del confine, il lavoro fatto in Parlamento con i frontalieri. Parliamo di una città che è sempre nei nostri pensieri come per il tema del ‘Parco Roya’ che può essere di chiaro sviluppo per l’estremo ponente”.

“C’è bisogno di un’Amministrazione – termina Toti - che sappia fare le cose e credo che, all’interno del centrodestra ci sono in questa città personalità serie, competenti, importanti e coerenti. Mi auguro che possano uscire fuori e trovare un sostegno adeguato nelle prossime settimane”.