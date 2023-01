Reato di Abuso d'ufficio, 'Azione Imperia' favorevole alla sua abrogazione

“L'abuso d'ufficio sta tornando di stringente attualità e la maggioranza di governo mostra gravi incertezze su di un tema che non ne ammette più: il ‘terrore della firma’ da troppo tempo ormai blocca l'avvio di opere essenziali per lo sviluppo di un territorio”. A dirlo è Duccio Guidi, responsabile regionale della Liguria di ‘Azione’ che continua: “Le elezioni comunali della prossima primavera, anche in molte città liguri, rinnovano la necessità di uno svolgimento sereno del proprio incarico da parte di sindaci e assessori. È per questo motivo che Azione è decisamente favorevole all'abrogazione di questo reato ed esorta il governo, ed in special modo il Ministro Nordio, ad una netta presa di posizione in tal senso”.