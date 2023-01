Liguria: inclusione per le persone non udenti, Russo (FdI) "Servono interventi anche in ambito sociale e culturale"

La consigliere regionale Veronica Russo di Fratelli d'Italia porta in Consiglio Regionale un ordine del giorno per sostenere misure inclusive per le persone non udenti. "Serve sostenere misure, oltre a quelle incluse nel progetto Comunic@salute avviato dalla Regione nel 2021, che prevedano incentivi per le sale (cinema teatri musei) che programmano spettacoli ed eventi con sottotitoli o con la presenza dell’interprete della lingua dei segni e sensibilizzare le istituzioni scolastiche a garantire la piena inclusione degli studenti attraverso progetti finalizzati all’abbattimento delle barriere sensoriali" - ricorda l'esponente di FdI.

"Alla luce dei dati del Censis da cui si evince che circa il 12% della popolazione ha problemi uditivi e che dalle stime dell’Airs (Associazione Italiana Ricerca Sordità) si riscontra una generale crescita progressiva del numero di persone con problemi di ipoacusia: si va infatti dai 6,9 milioni del 2012 ai 7,2 del 2018, con un incremento del 4,8%. - aggiunge Veronica Russo - L’inclusione e la piena integrazione non si sviluppano solo nell’adattamento delle strutture urbane o negli spostamenti ma anche nell’aspetto sociale, culturale e nell’intrattenimento, permettendo alle persone con disabilità di accedere, ad esempio, ai cinema, teatri e musei o di comprendere le notizie trasmesse dai telegiornali delle emittenti televisive locali: solo in questo modo si dà loro la possibilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”.