Cena Biancheri-Tommasini: critico Baggioli (Forza Italia) "Detrattori del sindaco al suo fianco per un posto al sole"

"Colpisce la presenza di alcuni detrattori del Sindaco che verosimilmente, oggi si ritrovano al suo fianco nella recondita speranza di avere un posto al sole e poterne beneficiare al meglio".

Così Simone Baggioli, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Sanremo, ha liquidato la cena in chiave elezioni 2024 che ha visto allo stesso tavolo il sindaco uscente Alberto Biancheri e Sergio Tommasini, candidato sindaco avversario nella scorsa tornata elettorale. "Secondo la terza legge di Newton, ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. - prosegue Baggioli - E cosi, ieri sera, inevitabilmente, il Sindaco Biancheri ha chiamato all’appello un gruppo di imprenditori e professionisti che come giusto che sia, hanno risposto presenziando ad una cena a base di sconosciuti progetti di rilancio di una Città oramai sull’orlo del baratro".

"Il Sindaco di Sanremo ricopre anche il ruolo di comandante di una nave che rischia di naufragare a causa delle note e continue circostanze tormentose, contraddistinte anche da esposti e azioni legali di vario genere. Insomma, una posizione che a livello di popolarità collettiva oggi davvero non brilla anzi, sembra proprio di percorrere un tunnel senza intravederne mai una fine" - aggiunge l'esponente di Forza Italia.



"Immagino che tali circostanze negative per la Città, per l’economia stessa, per l’occupazione, per le opportunità legate a turismo e commercio del nostro territorio, siano pensieri emersi in molti commensali presenti. Nel frattempo la Città vive con preoccupazione, sgomento e timore, senza certezze su un futuro che doveva essere roseo e di un benessere collettivo, sempre più lontano e sempre più difficile da raggiungere" - conclude Baggioli.