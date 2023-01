Sanremo: ieri una cena 'segreta' ma non troppo, Biancheri potrebbe appoggiare Tommasini alle prossime elezioni

Una cena per un vero e proprio passaggio di consegne per il futuro candidato a Sindaco di Sanremo per il centro ‘civico’ della città dei fiori. Si è svolta ieri in un noto ristorante alla presenza di diversi esponenti della politica matuziana e che, come era già noto da tempo, porta alla luce del sole l’avvicinamento tra i due contendenti della precedente consultazione elettorale sanremese.

Stiamo parlando dell’attuale Sindaco, Alberto Biancheri, e di Sergio Tommasini. Cosa ha significato l’incontro di ieri al quale erano presenti diversi esponenti del centro sanremese? I ‘rumors’ sulla cena confermerebbero un vero e proprio ‘passaggio di consegne’ tra Biancheri e Tommasini, con un endorsement del primo verso il secondo.

Il centrodestra ha fatto la prima mossa e Biancheri ha risposto. A poco più di 20 giorni dalla cena con la quale Maurizio Zoccarato ha voluto ricompattare il centrodestra partitico e civico per radunare le truppe in vista delle amministrative 2024, il sindaco in carica muove le prime pedine e lo fa con una mossa clamorosa anche se non del tutto inaspettata. Il passaggio di consegne tanto atteso in città dopo 10 anni di amministrazione vedrebbe in qualità di erede Sergio Tommasini, grande nemico della tornata elettorale 2019 e ora apparentemente pronto a raccogliere l’eredità del Sindaco più longevo nella storia di Sanremo.

Biancheri sembrerebbe quindi interessato al passaggio di consegne nelle mani dell’ormai ex avversario, contro un centrodestra che sta provando a compattarsi coinvolgendo anche gli esponenti meno vicini ai partiti e che negli ultimi anni si sono affiancati al progetto ‘Sanremo al Centro’.