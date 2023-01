PNRR: alla Liguria 5.6 milioni per l'innovazione in campo agricola, soddisfatto Piana "Entro fine marzo i bandi"

Alla Liguria 5.6 milioni di euro dal PNRR per l'innovazione in campo agricolo. Soddisfazione per il vice presidente della Regione Liguria con delega all'Agricoltura Alessandro Piana in merito alla nota sulla Conferenza Stato-Regioni che sblocca 500 milioni di fondi complessivi.

"Dopo i dati positivi dell'export agroalimentare ligure resi noti da Liguria Ricerche, un altro successo per la nostra agricoltura: l'intesa in Conferenza Stato-Regioni sul decreto di riparto tra le Regioni e le Province autonome dei fondi del Pnrr sulla meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare. - spiega Piana - Definite le modalità di emanazione dei bandi regionali finalizzati all'ammodernamento dei frantoi oleari. Il riparto avverrà essenzialmente in base alla superficie olivicola e al numero di frantoi presenti sul territorio: la nostra regione potrà contare su oltre 2,1 milioni di euro".



"Un settore strategico per la Liguria, in un momento storico in cui, più che mai, un supporto ulteriore può essere fondamentale. Per questo i nostri Uffici regionali sono già al lavoro, per pubblicare i bandi orientativamente entro la fine di marzo. - annuncia Piana - Centrare la sfida della transizione ecologica efficientando l'uso dell'energia e dando evidenti vantaggi alle aziende in termini di risparmio e di competitività sono le nostre priorità. Altri 3,5 milioni circa riguarderanno gli investimenti in Liguria sull'ammodernamento dei macchinari agricoli e l'agricoltura di precisione. Tutte leve fondamentali per il rinnovamento del settore che andranno a incidere in modo concreto e positivo sulla gestione aziendale".