Master A18: l'accesso alle Classi di Concorso è più facile con il riconoscimento MIUR

I Master A18 Mnemosine si rivolgono ai laureati in Psicologia, Sociologia, Pedagogia, Filosofia, ecc che intendono integrare gli esami\crediti mancanti per l’accesso alla classe di concorso A18 Filosofia e scienze umane.

La scelta dei Master deve essere sempre fatta in funzione degli esami mancanti e del tipo di laurea posseduta. Alcuni Master sono adatti sia ai laureati del nuovo ordinamento (lauree specialistiche e magistrali) che a quelli del vecchio ordinamento. Altri Master invece sono adatti ai soli laureati del nuovo ordinamento. I vari master hanno una diversa combinazione di crediti a seconda dei CFU che l’aspirante deve recuperare.

Così il Master A18 riconosciuto dal MIUR vanta la possibilità di recuperare fino a 60 CFU nei vari settori richiesti SPS, M-FIL, M-PED e M-PSI.

Si tratta di un Master a fruizione online, perfetto per chi già svolge un’attività lavorativa o non ha la possibilità di recarsi tutti i giorni all’ateneo di riferimento. Non a caso, questa soluzione permette ai partecipanti di raggiungere il proprio obiettivo di formazione tramite un unico esame finale da svolgersi in presenza in una delle numerose sedi della società, dislocate in tutto il territorio italiano. Ciò significa che lo studente non dovrà preoccuparsi di dover viaggiare per fare l’esame finale, poiché potrà trovare la sede più consona in una delle province di prossimità.

Come funziona la didattica del Master A18 Mnemosine?

Il corso. Pertanto, il corsista può ideare il proprio piano di studio secondo le specifiche disponibilità orarie. Il lavoratore potrà studiare durante le ore serali, mentre gli studenti senza alcun impegno lavorativo potranno suddividere le ore di studio tra la mattina e il pomeriggio.

I Master A18 Mnemosine sono strutturati in cinque materie a sua volta articolate in quattro unità didattiche suddivise in moduli. A conclusione di ciascuna unità il partecipante risponde a un questionario con dieci domande a risposta multipla per valutare la capacità di apprendimento. Si tratta di un esame ripetibile gratuitamente, fintantoché non ci si sente pronti per proseguire alla successiva unità. Inoltre, il corsista ha a disposizione un tutor che lo seguirà in ogni fase del percorso formativo.

Le dispense didattiche sono visionabili nonché scaricabili in formato PDF così da permettere lo studio anche al di fuori di casa o senza dover usare ininterrottamente una connessione Internet. Perfetto quindi per chi ha difficoltà a connettersi in maniera continuativa alla rete telefonica o per chi desidera studiare qualsiasi ambiente senza dover portare con sé il computer o il tablet.

Inoltre, sono presenti degli esami intermedi che richiedono un questionario e una tesina in formato WORD di almeno tre pagine, in cui vengono trattati gli argomenti presenti e selezionati a proprio piacere nel modulo. Le valutazioni intermedie devono pervenire dopo un minimo di trenta giorni dalla data di immatricolazione per i primi due moduli mentre le successive richiedono un tempo minimo di venti giorni ciascuno da una verifica all’altra.

A differenza, il saggio finale, presentato scegliendo un argomento selezionato dallo studente e collegato a una o più materie, deve comprendere almeno dieci pagine di sviluppo. Al termine, il corsista dovrà premurarsi di prenotare la sessione finale dell’esame almeno trenta giorni prima e riceverà le istruzioni tramite l’indirizzo e-mail utilizzato in fase di registrazione al programma.

Riconoscimento MIUR: quale documentazione presentare e come funziona

In linea generale, per ottenere il riconoscimento del MIUR dopo aver completato un Master è necessario cheprestabiliti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Poiché i Master sono erogati da università legalmente riconosciute dal Ministero, non è necessaria la presentazione di alcuna domanda di riconoscimento ex post.. In caso di dubbi, basta consultare il sito del MIUR per controllare l’effettivo accreditamento dell’Università.

Al termine del Master lo studente riceverà i documenti ufficiali che attestano la conclusione del Master e, in particolare, il certificato contenente, per ciascun insegnamento, la denominazione, il numero di CFU, il settore disciplinare (SSD) e la data di sostenimento dell’esame e la pergamena finale. Quest’ultima potrà essere ritirata direttamente presso una delle sedi di esame oppure sarà inviata a casa tramite raccomandata.