Idee regalo fashion per la Festa della Mamma

La seconda domenica di maggio si festeggia in Italia la Festa della Mamma: la donna più importante della nostra vita merita di essere celebrata nel modo più affettuoso di sempre, con un piccolo regalo.

Se su Facebook potrai urlare al mondo quanto la ami con una bella foto di voi due insieme, quando eri in tenera età oppure proprio negli ultimi anni magari facendo un prima e dopo, offline puoi premiarla e ringraziarla per tutto ciò che fa per te con un dono. La buona notizia? Non dovrai spendere troppo ma ti prego, non buttarti su oggetti per la casa o la cucina: coccolala con qualcosa di personale.

Non dovrai spendere cifre esagerate, potrai rinnovarle il look o aggiungere un nuovo capo scegliendo tra le novità dell’ abbigliamento da donna di Pepco, una delle catene più amate del momento, apprezzate per i costi competitivi e l’ottima qualità… e poi sicuramente, nel giretto di shopping, troverai anche qualcosa per te!

Le idee fashion di Pepco per la Festa della Mamma

Visitando i negozi Pepco avrai davvero l’imbarazzo della scelta: la gamma di collezioni che spazia da look trendy in linea con i must di stagione alle proposte sportive per le amanti degli allenamenti.

Non hai bene idea di quello che potrebbe piacerle? Da Pepco hai due opzioni: o scegli un accessorio come ad esempio una bag, un cappellino, una cintura o un bijoux oppure puoi scegliere tra i numerosissimi capi d’abbigliamento alla moda realizzati in tessuti di qualità.

7 prodotti perfetti come idea regalo per la Festa della Mamma

Visitando le proposte del catalogo Pepco ti renderai conto di avere davvero l’imbarazzo della scelta, abbiamo selezionato per te 7 proposte che ti faranno battere il cuore senza nemmeno spendere troppo!