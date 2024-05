Terraverde Gourmet: Alla scoperta di Pasta Fresca Morena

Torna Terraverde Gourmet con una nuova puntata dedicata all'eccellenza gastronomica di Ventimiglia: Pasta Fresca Morena. Le telecamere del programma sveleranno i segreti di questa azienda a conduzione familiare, conosciuta per la produzione di pasta fresca di alta qualità e genuinità.

Appuntamento su Telecupole, canale 11, canale 19, Sky canale 824 e Tv Sat canale 422:

Mercoledì 8 maggio alle 19:00

Giovedì 9 maggio alle 11:45

Domenica 12 maggio alle 13:45

Oltre 50 anni di passione per la pasta fresca

Pasta Fresca Morena è una storia di famiglia che si tramanda da oltre 50 anni. Da sempre, la famiglia Bruno dedica passione e dedizione alla creazione di prodotti genuini e di alta qualità, conquistando il palato di clienti in tutta la regione.

Un laboratorio all'avanguardia per una pasta sempre fresca

Il cuore di Pasta Fresca Morena è il suo moderno laboratorio, dotato di 11 macchine all'avanguardia. Qui, vengono prodotte oltre 27 diverse varianti di pasta fresca utilizzando esclusivamente ingredienti selezionati e di prima qualità.

Più che un semplice pastificio: un mondo di sapori

Pasta Fresca Morena non si limita alla produzione di pasta fresca, ma offre anche una cucina attrezzata per la preparazione di ripieni gustosi e genuini. Inoltre, l'azienda garantisce un approvvigionamento costante di uova fresche, ingrediente fondamentale per una pasta davvero speciale.

Ovostura e non solo: l'eccellenza a portata di mano

Oltre alla sua produzione di pasta fresca, Pasta Fresca Morena è anche distributore di Ovostura nella provincia di Imperia e nella Costa Azzurra, ampliando la sua offerta di prodotti genuini e di alta qualità.

Dove trovare Pasta Fresca Morena:

Negozio: Via Aprosio 21/c, presso il mercato coperto della città al box 15 a Ventimiglia

A Butega: Via Maraldi 15 a Perinaldo

Non perdete l'occasione di conoscere da vicino l'eccellenza di Pasta Fresca Morena e scoprire i segreti della loro pasta fresca!