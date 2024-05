Fondi del Pnrr: un finanziamento da 17 milioni per la riduzione delle perdite d’acqua

Diciassette milioni (16.944.750 euro per l’esattezza), per ridurre le perdite d’acqua della rete idrica affidata al gestore unico Rivieracqua. Il finanziamento con fondi del Pnrr è stato ufficializzato in base all’apposita graduatoria dei progetti presentati dagli Ato e dai gestori delle reti.

"Il finanziamento ottenuto, che in pratica equivale a quanto richiesto, premia la validità del progetto che abbiamo presentato – dice il Commissario dell’Ato Ovest Imperia Claudio Scajola, che aggiunge – potremo così intervenire per rendere sempre più efficiente la rete idrica sul territorio".