Sanremo: lavori ancora in 'corso' ai Tre Ponti, la preoccupazione dei gestori degli stabilimenti balneari (Foto)

Sale la preoccupazione dei gestori degli stabilimenti balneari dei ‘Tre Ponti’ a Sanremo. In un periodo già difficile per i problemi dettati dalla ‘Bolkenstein’ nella zona a Levante della città dei fiori si stanno allungando i tempi per i lavori alle tubazioni del Roya.

Un lavoro fondamentale per il futuro della fornitura d’acqua non solo a Sanremo che, però, doveva terminare entro fine aprile e che, invece, vede il cantiere ancora aperto. Quest’anno le spiagge non hanno potuto godere di temperature miti per il mese da poco terminato e, anche ad inizio maggio la situazione non è molto cambiata. Qualche temerario c’è sempre e la voglia di andare al mare non manca mai ma, con la strada in quelle condizioni, tutto diventa più difficile.

I gestori sono ovviamente preoccupati anche se, da Rivieracqua confermano che per fine maggio la strada sarà nuovamente libera. Dalle immagini che proponiamo si può vedere come in molti tratti la tubazione è stata già coperta ma il cantiere, di fatto, chiude ancora una vasta porzione di lungomare. Con le temperature che tenderanno ad aumentare nei prossimi giorni e la stagione alle porte, si attende una data certa per la riapertura della strada.