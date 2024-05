Nasce Sistema Gusto: nuova area di business di Savini Group al servizio della ristorazione

Farà il suo debutto ufficiale a Cibus 2024 (Parma, 7-10 maggio) Sistema Gusto, la nuova società di Savini Group nata per mettere al servizio di ristoranti, catering, hotel, l’expertise e le competenze maturate dall’azienda nella produzione di alimenti semilavorati e surgelati.

Nello stabilimento di 4.000 mq a Concorezzo (MB), Sistema Gusto produce alimenti semilavorati utilizzando procedure di surgelazione con azoto liquido, tecnologie all’avanguardia e abbattimento criogenico; gli alimenti preparati non contengono coloranti, additivi o conservanti.

Il laboratorio fornisce oltre 400 referenze che necessitano solo una rapida preparazione durante il servizio, diminuendo non solo i tempi di attesa per la clientela ma anche lo spazio necessario per la cucina e liberando così metri quadrati da dedicare ai tavoli e ai clienti. Inoltre, gli esperti di Sistema Gusto sono pronti a realizzare ricette o nuove linee di produzione sulla base delle richieste della clientela.

I pillar sui quali Sistema Gusto fonda la propria attività sono l’alta qualità delle materie prime, garantita da capitolati definiti dall’azienda e condivisi con i fornitori; un controllo diretto della catena di approvvigionamento e della distribuzione, oltre che dei processi produttivi; e una standardizzazione della produzione che garantisce la massima efficienza nei costi.

“Siamo una delle poche realtà del settore ad aver definito rigorosi protocolli qualitativi per quanto riguarda le materie prime utilizzate, il che è garanzia di eccellenza per i nostri clienti, nel pieno rispetto del made in Italy”, sottolinea Sebastian Gatto, CEO di Savini Group.

“Inoltre, in un’ottica di sostenibilità, il nostro modello di business - che centralizza ordini, spedizioni e preparazioni ottimizzando tutti i processi - genera un livello minimo di rifiuti, oltre a garantire le massime economie di scala alla nostra clientela”.

Fondamentale per Sistema Gusto è anche il tema della sicurezza alimentare dei propri prodotti semilavorati, garantita dalla surgelazione criogenica, che conserva il cibo per periodi prolungati, impedendo reazioni biochimiche e batteriologiche che potrebbero portare al deterioramento del prodotto. Inoltre, la sicurezza è attestata anche dalle numerose certificazioni, tra le più restrittive, di cui l’azienda si è dotata.

Infine, l’avanzata logistica di Sistema Gusto garantisce un servizio di consegna rapido ed è in grado di soddisfare anche le esigenze di limitate quantità di prodotto. L’innovativo packaging è progettato per ridurre lo spazio in dispensa e minimizzare gli sprechi; la sua pellicola speciale è adatta a tutte le fasi della vita del prodotto, dalla cottura al surgelamento fino al riscaldamento in microonde. Per chi lo ritenesse necessario, il team di Sistema e Gusto fornisce agli operatori un servizio di formazione sulla gestione dei prodotti. https://sistemagusto.it/