Il Comune di Diano Marina presente alla fiera "VakantieBeurs" con l'assessore Spandre

Fino a domenica 15 gennaio il Comune di Diano Marina partecipa a "VakantieBeurs" di Utrecht, uno dei principali eventi fieristici del Nord Europa. L'Assessore al Turismo, Luca Spandre, è presente con una postazione all'interno dello stand organizzato dall'Agenzia Regionale turistica "InLiguria".



"L'obiettivo è di promuovere e valorizzare le peculiarità del proprio territorio, non solo spiagge e mare ma anche entroterra e outdoor, ponendo in risalto l'offerta ricettiva e l'ospitalità grazie all'incontro con un pubblico che comprende sia operatori professionali che appassionati di viaggi che in questo periodo dell'anno stanno programmando le future vacanze. - spiegano dal Comune di Diano Marina - L'attività di promozione turistica del nostro ente, come stabilito dal "Tavolo del Turismo", proseguirà nel mese di febbraio con la partecipazione alla BIT 2023 a Milano".