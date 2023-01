Carrozzina per disabili, I migliori consigli per scegliere la migliore

L’argomento che tratteremo in questa guida si rivela molto importante per uno dei punti più importanti all’interno del quotidiano di molte persone: la cura di sé stessi o dei propri cari e l’assistenza necessaria al palesarsi di problematiche di vario genere, in questo caso, relative alla completa o quasi totale assenza di mobilità articolare.

Sono diverse le esigenze che possono manifestarsi nelle persone in questo senso e, perciò, la scelta della carrozzina deve essere consona al rispetto di ognuna di esse, in modo tale che chi andrà a adoperarla vedrà nel suo utilizzo una pratica, se non altro, semplificata. La scelta di questo strumento è, sicuramente, molto personale, con i vari parametri da prendere in considerazione che sono strettamente personali.

In linea generale, comunque, la carrozzina viene scelta in funzione dell’ambiente in cui viene utilizzata e, ovviamente, dell’uso che si andrà a farne. Ad oggi, il mercato di riferimento si rivela particolarmente variegato, con diversi prodotti in grado di essere configurati in termini di posizione della seduta e dello schienale, oltre a braccioli e poggiapiedi regolabili ed estraibili.

Nelle prossime righe andremo a scoprire tutto ciò che c'è da sapere per poter selezionare la carrozzina migliore per le esigenze proprie e, in generale, dell’utilizzatore, chiarendo che acquistarla non sarà, poi, così difficile vista la presenza di molteplici centri specializzati radicati sul suolo nazionale e, talvolta, operanti anche in rete.

Scelta della carrozzina: ecco cosa prendere in considerazione

Una delle prime cose da fare quando si sceglie una carrozzina è chiedersi le caratteristiche che quest’ultima dovrà possedere allo scopo di rispondere al meglio alla disabilità vostra o di chi andrà ad utilizzarla. Alcune caratteristiche, infatti, si rivelano dedicate a persone con problemi particolari. Esistono carrozzine in grado di spostarsi in autonomia e altre che possono controllare anche la postura.

Oltre a questo, dovrete fare attenzione ad altezza e peso, mentre il sedile deve essere di qualche centimetro più ampio rispetto alle dimensioni di chi vi siederà. Chiaramente, i sedili devono essere omologati per il peso di chi userà la carrozzina. Tra i vari fattori influenzati, poi, ci sono le performance che la carrozzina dovrà garantire.

Chi vuole utilizzarla in spazi stretti dovrebbe, ad esempio, considerare un mezzo pieghevole e compatto, mentre gli sportivi dovrebbero scegliere una carrozzina per disabili superleggera. Le persone che necessitano di ausili tecnici dovrebbero, invece, cercarne una compatibile con le loro esigenze in ogni particolare, allo scopo di evitare problematiche ulteriori. Il contesto in cui la carrozzina è utilizzata è un altro aspetto molto importante.

Le varie tipologie di carrozzine in commercio

Come avrete avuto modo di evincere negli scorsi paragrafi, le carrozzine vengono utilizzate per agire su patologie e problemi motori di natura differente. Questa è una delle ragioni per cui il mercato presenta un numero tanto cospicuo di modelli. Bisognerà, dunque, selezionare la carrozzina ideale per le proprie esigenze con una certa ponderazione.

Tra strumenti manuali ed elettronici, uno dei criteri che entrano in ballo in questo discorso è il grado di autonomia dell’utilizzatore. Le carrozzine elettriche, infatti, sono la soluzione ideale per chi non ha abbastanza forza nelle braccia per spingersi in modo autonomo. Questi mezzi, però, presentano un’autonomia limitata e, pertanto, vincolante in termini di utilizzo.

Il materiale delle carrozzine è un fattore altrettanto importante. I mezzi possono essere in acciaio, alluminio o titanio. Le prime sono pesanti, ma più resistenti, mentre le altre sono leggere, ma dal prezzo meno accessibile. Le carrozzine pieghevoli possono essere più semplici da trasportare e riporre, venendo incontro alle persone che hanno esigenze di spazio da ottimizzare.