Ventimiglia: martedì prossimo nuova iniziativa 'porte aperte' all'Enrico Fermi e al Marco Polo

Pomeriggio di ‘Porte Aperte’, martedì prossimo dalle 16.30 alle 18, all’istituto tecnico ‘Enrico Fermi’ e al professionale ‘Marco Polo’ presso il centro studi in via Roma a Ventimiglia.

L’appuntamento è stato organizzato per tutti coloro che non hanno potuto partecipare all’Open Day del 17 dicembre. Nel corso dell'iniziativa, genitori ed alunni delle scuole secondarie di primo grado, potranno visitare l'istituto, incontrare docenti ed alunni, avere informazioni relative ai corsi di studio, provare gli strumenti e fare esperienze di laboratorio. Tutto ciò, in vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico.

I corsi in oggetto sono, per l’istituto Enrico Fermi: Amministrazione, Finanza e Marketing (ex Ragioneria); Turismo; Costruzioni, Ambiente e Territorio (Ex Geometri).

Per l’istituto Marco Polo: Servizi Commerciali; Operatore ai Servizi di Impresa; Servizi per la Sanità e Assistenza Sociale; Ottico.