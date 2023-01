I carabinieri di Sanremo incontrano gli studenti dell'istituto "Colombo" (Foto)

I carabinieri della compagnia di Sanremo in seno agli incontri con gli studenti delle quinte superiori, hanno rivolto ai ragazzi dell’istituto “Colombo”, di Arma di Taggia e Sanremo, un prezioso orientamento in vista dell’uscita dei bandi di concorso per i diversi ruoli dell’Arma.

Nei giorni scorsi, infatti, i militari sono stati sia nella sede di Arma di Taggia dove hanno incontrato le sezioni quinte del Liceo Sportivo e di Ragioneria, sia nella sede di Sanremo dove l’orientamento formativo ha riguardato gli indirizzi informatico, scientifico applicato e ragioneria, per un totale di circa duecento studenti in totale.

I ragazzi, che si accingono a conseguire al termine dell’anno scolastico il diploma di maturità, hanno rivolto diverse domande ed esternato le proprie curiosità ai militari dell’Arma, che non solo hanno descritto le peculiarità della forza armata, con i diversi comparti ed organizzazioni interne, ma hanno anche offerto loro un’ampia illustrazione degli iter concorsuali di selezione, con particolare riferimento ai giovani della cosiddetta “Generazione Z”, con percorsi formativi che prevedono l’acquisizione di specifiche competenze in ambito informatico/telematico. E’ una novità infatti che proprio a partire da quest’anno, alla Scuola Marescialli di Firenze, verranno selezionate alcune decine di allievi che al termine del percorso formativo di base saranno specializzati proprio nel settore delle Indagini Telematiche, al fine di meglio poter contrastare i delitti commessi via web, quali ad esempio le truffe e le frodi informatiche, reati che sempre di più colpiscono giovani e meno giovani, a volte con ingenti danni di natura economica per le vittime che spesso vedono svuotati i loro conti correnti o le loro carte di credito.