Festival di Sanremo 2023: è sfida tra Ultimo e Marco Mengoni

Si avvicina l’edizione 2023 del Festival di Sanremo e ci sono già i pronostici per chi sarà il vincitore finale. Sembra già un testa a testa tra Ultimo e Marco Mengoni come si evince anche dalle quote di Betaland.

Come riporta l'agenzia Agimeg, Ultimo è dato vincente a 3,00 mentre Marco Mengoni è visto a 4,00 sulla lavagna scommesse. Terzo gradino del podio per Giorgia, quotata vincente a 6,50, mentre Lazza, Elodie e Madame sono al momento distanti con una loro vittoria che pagherebbe 12,00 volte la posta.