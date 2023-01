Ventimiglia: il 'Teatro che Stupisce', una stagione all’insegna della qualità e dell’innovazione

Parte la stagione del Teatro Comunale di Ventimiglia ed è il Commissario Straordinario Samuele De Lucia a presentarla: “Non a caso abbiamo voluto adottare la definizione Il Teatro che stupisce per le proposte teatrali di quest’anno. Si tratta di una stagione all’insegna del rinnovamento, ma, nel rispetto della tradizione della Città, studiata per rispondere a pieno alle aspettative ed ai gusti di un pubblico attento e qualificato come quello di Ventimiglia”.

L’innovazione parte dall’aver individuato tre tipi di offerta: musica, prosa e spettacoli per bambini. Il potere della musica sta nel suo essere universale, priva di confini temporali e spaziali; di qui l’idea di proporre una rassegna musicale che tocca tutti i generi, dal Jazz al repertorio classico, con tariffe d’ingresso assolutamente popolari. Per quanto riguarda la prosa sono stati selezionati sette spettacoli di altissimo livello, sia per i contenuti che per gli interpreti, attori molto noti e seguiti dal pubblico italiano; anche in questo caso sono stati toccati vari generi: dalla Commedia, in tutte le sue sfaccettature, al reading, al teatro circense, spettacolare ma denso di contenuti.

La novità più grande è, però, la rassegna dedicata ai bambini: tre favole, selezionate per i loro contenuti e la loro creatività, ed uno spettacolo di divertente magia; il costo per le famiglie è minimo: i bambini fino a 10 anni godono dell’ingresso gratuito, i genitori/accompagnatori pagano un biglietto di euro 10,00, i nonni di euro 8,00. Altro elemento di innovazione è il ricorso alla bigliettazione online, senza alcun costo aggiuntivo a carico dell’acquirente.

“L’obiettivo – conclude il Dottor De Lucia - è restituire al Teatro Comunale, dopo gli anni della pandemia e la devastazione della tempesta ‘Alex’, il suo ruolo centrale nella vita sociale e culturale della città”.

La prossima data in cartellone per la rassegna musicale è per venerdì prossimo alle 21, quando salirà sul palco un mostro sacro del drumming italiano, Ellade Bandini, accompagnato dai famosi jazzisti Dino Cerruti (contrabbasso/basso elettrico) e Stefano Riggi (sax tenore e soprano); con loro il sorprendente Simone Magioncalda (chitarra) che a sedici anni è uno dei più promettenti musicisti ed interpreti di rock, jazz e fusion del panorama italiano.

Sabato alle 16 prende il via, con ‘L’armadio della zia’ a cura del Teatro del Corvo, la rassegna dedicata ai bambini. Grande inizio della stagione di prosa venerdì 20 alle 21 con Francesca Reggiani in ‘Gattamorta’, ironica e divertente riflessione sul differente modo di vedere, interpretare e definire lo stesso tipo di comportamento a seconda del fatto che ad attuarlo sia una donna o un uomo.

(Sotto la brochure con tutti gli spettacoli)