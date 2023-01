Sanremo: successo di pubblico per il primo incontro 2023 della rassegna 'Venticinque Note' (foto)

Il maltempo di domenica non è riuscito a fermare il pubblico che ha riempito comunque la sala del Club Tenco in occasione del primo incontro della rassegna 'Venticinque Note'-



"Durante l'evento - si spiega nella nota - è stato presentato l'ultimo album di Freddy Colt realizzato con l'orchestra Swing Kids e numerosi ospiti per l'etichetta sanremese Mellophonium Multimedia. Era presente la band di 10 elementi al completo più la vocalist Serena Suraci che hanno fatto ascoltare alcuni brani del CD dal titolo 'Time Pavillion'.



Particolarmente apprezzato l'intervento del celebre scrittore Giuseppe Conte che ha raccontato il suo rapporto con la musica jazz e anche con lo swing proposto da Freddy Colt. Ospite d'eccezione anche l'arrangiatore Antonello Capuano, giunto appositamente da Campobasso. Il folto pubblico ha gradito e gratificato gli artisti con calorosi applausi. Come nelle grandi occasioni, erano presenti cinque fotografi e un fotoreporter, personalità della cultura e rappresentanti di varie associazioni. Anche i responsabili del Club Tenco hanno espresso soddisfazione per la riuscita dell'evento. Il CD è ora disponibile nei negozi di Sanremo: 'Umbertosergio' in Piazza Cassini e 'Sanremolibri' in via Roma".